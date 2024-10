Ilgiorno.it - Mortale a Siziano: Luca Propato e l’ultima partita vista con gli amici

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(Pavia) - Era quasi arrivato a casa, mancavano soli pochi chilometri e un paio di rondò., 35 anni, abitava a Carpiano, in provincia di Milano al confine con quella di Pavia. In sella al suo scooter a tre ruote Piaggio stava percorrendo la Sp40 e aveva appena oltrepassato la rotatoria di, procedendo in direzione di Melegnano. Era stato a cena con, dopo aver guardato in compagnia laInter-Juventus. Mancava una maciata di minuti all'una di notte quando si è scontrato frontalmente contro un tir, perdendo la vita. Chi lo stava aspettando a casa è stato invece rintracciato dalla Polstrada di Pavia, che dopo aver identificato la vittima ha avuto il triste compito di informare i famigliari del decesso.