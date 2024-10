Metropolitanmagazine.it - Mel Gibson rilascia un altra dichiarazione al veleno su Kamala Harris e le elezioni USA

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Solo pochi giorni fa, Andrew Garfield ha elogiato il suo regista di Hacksaw Ridge, Mel, per la “bellissima guarigione con se stesso” che il controverso vincitore dell’Oscar ha fatto nel corso degli anni. Sulla base dei commenti fatti oggi daal LAX sul Vice Presidente degli Stati Uniti, l’ attore di We Live In Time potrebbe voler riconsiderare la sua prospettiva. Ripreso all’aeroporto dalle telecamere di TMZ,ha detto cheha il “QI ??di un palo della recinzione“. In precedenza, il regista/attore di Braveheart aveva dichiarato che avrebbe votato per Donald Trump per tornare alla Casa Bianca.ha aggiunto che “non sarebbe un bene” se l’attuale vicepresidente avesse vinto lemolto serrate contro Trump. “Precedenti miserabili, precedenti spaventosi e nessuna politica di cui parlare“, ha proclamatodi