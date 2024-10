Ilprimatonazionale.it - Marcia oppure crepa: tutto cambia, tranne la nostra direzione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre – “, leone anziché preda, finché il nostro mondo una luce ancora veda”. Correva l’anno 2017 quando, nel giorno del Natale di Roma, gli ZetaZeroAlfa – band romana che hato la storia della musica non conforme – pubblicavano l’album Morimondo: tra le tracce, appunto, “”. Canzoni e romanzi Le canzoni, si sa, sono un po’ come i romanzi. Indicano vie, tracciano solchi, creano immaginari. Ma se la lettura è pratica solitaria, la musica si trasforma – spesso e volentieri – in esperienza (anche) comunitaria. Se vogliamo le note possono condensare e farsi veicolo di particolari messaggi, che verranno poi esposti dettagliatamente sulla carta stampata – o su pagine virtuali, per rimanere al passo coi tempi. Le canzoni, rimanendo nel circuito dell’area identitaria, raccontano un particolare tipo di mondo.