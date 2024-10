Inter-news.it - Paganini si sbilancia: «Juventus leggermente sotto all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inter-è il tema del giorno in Italia. La Serie A si prepara a vedere il vecchio derby d’Italia, Paoloesprime il suo parere evaluta forse lain 90° Minuto. SFIDA – Il Napoli è scappato nel pomeriggio del sabato di Serie A, vincendo contro il Lecce per 1-0. A San Siro ci sarà la sfida tra le due squadre che rincorrono la capolista, Paolone ha parlato in questo modo: «Per quanto riguarda Inter-potrebbero essere decisivi i fratelli Thuram magari. Bisogna fare un ragionamento: i bianconeri stanno iniziando un nuovo corso e per quanto riguarda il livello della rosa e la sua qualità rispetto a Napoli, Inter e Milan è