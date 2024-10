MotoGP, Enea Bastianini: “Gara rovinata al via. La caduta? Non me l’aspettavo in quel momento” (Di domenica 27 ottobre 2024) Enea Bastianini non ha troppa voglia di sorridere dopo il suo Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una Gara davvero vibrante grazie alle condizioni meteo. La pioggia ha reso tutto più complicato e ne ha fatto le spese, tra gli altri, anche il romagnolo che non è andato oltre la 14a posizione a quasi mezzo minuto dalla vetta. La vittoria è andata al suo compagno di team Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin distanziato di 2.9 secondi, quindi terzo Pedro Acosta a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, davanti a Jack Miller e Brad Binder. Settimo Maverick Vinales, ottavo Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò e Alex Marquez. Bagnaia risponde da campione! Vince il GP di Thailandia con la pioggia e resta aggrappato al Mondiale. Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Gara rovinata al via. La caduta? Non me l’aspettavo in quel momento” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024)non ha troppa voglia di sorridere dopo il suo Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto unadavvero vibrante grazie alle condizioni meteo. La pioggia ha reso tutto più complicato e ne ha fatto le spese, tra gli altri, anche il romagnolo che non è andato oltre la 14a posizione a quasi mezzo minuto dalla vetta. La vittoria è andata al suo compagno di team Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin distanziato di 2.9 secondi, quindi terzo Pedro Acosta a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, davanti a Jack Miller e Brad Binder. Settimo Maverick Vinales, ottavo Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò e Alex Marquez. Bagnaia risponde da campione! Vince il GP di Thailandia con la pioggia e resta aggrappato al Mondiale.

