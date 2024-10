Mentana, fermato un pusher con 110 dosi di cocaina a bordo di un'auto a noleggio (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo a Roma. Anche in provincia le auto noleggio stanno diventando le nuove basi mobili degli spacciatori di droga. A Mentana, città alle porte di Roma, i carabinieri della locale compagnia hanno infatti fermato un 22enne, alla guida di una vettura in affitto, in possesso di dosi di cocaina Romatoday.it - Mentana, fermato un pusher con 110 dosi di cocaina a bordo di un'auto a noleggio Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo a Roma. Anche in provincia lestanno diventando le nuove basi mobili degli spacciatori di droga. A, città alle porte di Roma, i carabinieri della locale compagnia hanno infattiun 22enne, alla guida di una vettura in affitto, in possesso didi

