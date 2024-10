Maltempo, un disperso in Sardegna. Continua l’allerta in Liguria (Di domenica 27 ottobre 2024) Il giovane faceva parte di un gruppo sorpreso da un nubifragio nelle campagne di Nuxis. Nel Genovese Continuano le ricerche di Davide Fiorin, scomparso sulle alture di Arenzano Repubblica.it - Maltempo, un disperso in Sardegna. Continua l’allerta in Liguria Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il giovane faceva parte di un gruppo sorpreso da un nubifragio nelle campagne di Nuxis. Nel Genoveseno le ricerche di Davide Fiorin, scomparso sulle alture di Arenzano

