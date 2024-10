Gaeta.it - Maltempo in Sardegna e Piemonte: allagamenti, ricerche e gravi disagi per la popolazione

Forti piogge hanno colpito diverse regioni d'Italia, creando situazioni critiche sia inche in. Le autorità sono state costrette a intervenire su più fronti a causa delche ha provocato, richieste di soccorso e addirittura la ricerca di persone disperse. In particolare, insi sta cercando un disperso nelle campagne di Nuxis, dove l'intervento dei Vigili del fuoco si fa sempre più intensivo.in corso a Nuxis: il dispiegamento dei soccorsi Leper una persona dispersa nelle campagne di Nuxis si sono intensificate, con il team dei Vigili del fuoco che sta sorvolando l'area con l'elicottero "Drago". In supporto alle operazioni aeree, sono attivi anche i soccorritori di terra, compresi i membri del gruppo Speleo Alpino Fluviale.