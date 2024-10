Ilgiorno.it - L’ultimo cassetto di Ulysses Moore: "Ecco le nostre vite incrociate"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Vent’anni fa ha aperto il primodi. Da quel momento la vita di Pierdomenico Baccalario si è intrecciata di continuo con quella del misterioso protagonista della saga, tradotta in 30 lingue e con alle spalle oltre 10 milioni di copie vendute. Apre oraBaccalario: tra le mani ha I mondi alla fine del mondo (fresco di stampa per il Battello a Vapore) ma anche una scatola dei biscotti, per la promessa che oggi alle 11 suggellerà con i suoi lettori alla Mondadori Duomo di Milano. "Ho cercato di raccontare questi 20 anni preparando qualche slide, non lo faccio mai – sorride –. Mi sono fermato alla 289. Storia editoriale e personale sono così intrecciate, ho ricreato anche l’albero genealogico mio, di Baccalario intendo, e di. Alla fine si sovrappongono: io sono diventato un pochino lui e lui me".