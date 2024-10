Gaeta.it - L’ascesa della destra: tra paure, illusioni e orizzonti incerti nella politica globale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, le dinamiche politiche in Occidente hanno subito un cambiamento radicale, con un forte impulso versoche si fa sentire in molte nazioni. Questo fenomeno si manifesta come una crescente domanda di sicurezza e un desiderio di ripristinare un senso di potere e controllo sui propri confini e sulla propria identità. In un contestoin cui le certezze vacillano, lasta emergendo non solo come una forza, ma come specchio dellecollettive di fronte a un sud del mondo sempre più assertivo e critico nei confronti dell’Occidente. Le sfide politiche nel panoramaL’analisisituazione attuale non può prescindere da una riflessione sulle recenti elezioni e le tendenze politiche che si stanno affermando in numerosi paesi.