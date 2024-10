Gaeta.it - Daniele Scardina: la sorprendente rinascita di King Toretto dopo un malore devastante

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il pugile, noto nel mondo della boxe come, ha vissuto un'odissea drammatica e commovente a partire dal 28 febbraio 2023. Durante una routine di allenamento in palestra, ha accusato un forte dolore all'orecchio e alla gamba, seguite dalla perdita di conoscenza negli spogliatoi. Questa esperienza ha segnato l'inizio di una battaglia con la salute che ha toccato il cuore di molti, non solo tra i suoi fan, ma anche tra le persone che hanno seguito il suo percorso di recupero., grazie alla sua determinazione e al supporto di amici e familiari, sta ora affrontando il difficile cammino verso la completa ripresa. Uninaspettato e il ricovero d'urgenza La mattina del 28 febbraio,stava seguendo il suo regime di allenamento regolare, un momento spesso considerato sacro per un atleta professionista.