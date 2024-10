Ilfattoquotidiano.it - Enac, il dg Quaranta indagato: “Pressioni sui vertici dell’aeroporto di Agrigento per l’affidamento del deposito di carburante”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il direttore generale dell’, l’ente dell’aviazione civile, Alessio, èper tentata concussione dalla Procura dinell’ambito di un’inchiesta sull’aeroporto di Lampedusa. L’indagine si concentra tra le altre cose su presuntesu Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, che all’epoca dei fatti contestati erano rispettivamente presidente e direttore dello scalo, per “dare indebitamente in sub concessione a Giacomo Cusumano la gestione deldinell’aeroporto di Lampedusa”. Le parti offese individuate dai magistrati sono Tafuri, Amico, Ast aeroservizi, la Regione Siciliana e il ministero dei Trasporti. In tutto gli indagati, a vario titolo, sono 12.