Non accetta la sconfitta va su tutte le furie e colpisce alle spalle una videomaker | campione di scacchi 17enne bandito dai Campionati

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un gesto impulsivo, una reazione spropositata, e la carriera di un giovane prodigio deglirischia di finire in stallo. Christopher Yoo, 17 anni, è stato espulso daiUSA 2024 dopo aver aggredito una videografa a seguito di unacontro Fabiano Caruana. Yoo, considerato uno dei talenti più promettenti degliamericani, non ha saputo gestire la frustrazione per la, lasciandosi andare a un gesto di violenza inbile. “Dopo la partita, Yoo ha strappato il suo foglio dei punteggi, è uscito furioso dalla sala del torneo e ha colpito un’operatrice videosp”, ha dichiarato il Saint Louis Chess Club in un comunicato. L’episodio ha scosso il mondo degli, portando all’espulsione di Yoo dal torneo e a una denuncia per aggressione:”La violenza fisica è inbile in qualsiasi evento U.S. Chess”, ha dichiarato la U.S.