Rai, Cda: “Apprensione per la manovra”. Pd: “Lacrime di coccodrillo” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella prima riunione del nuovo corso in viale Mazzini il Consiglio d’amministrazione della Rai ha espresso “Apprensione per i provvedimenti riguardanti il futuro dell’azienda” contenuti nella manovra che “sia pure nell’ottica di un doveroso contenimento dei costi, rischierebbero di limitare l’autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull’occupazione, nonché sull’indotto”. L’incontro, durato oltre tre ore, si è svolto – secondo quanto appreso da LaPresse – in un “clima sereno” tra le diverse anime del Cda (comprese quelle di maggioranza e opposizione) nel quale è prevalsa “l’unità di intenti”, assieme alla preoccupazione per la stretta sul servizio pubblico che l’ad, Giampaolo Rossi, farà presente al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Lapresse.it - Rai, Cda: “Apprensione per la manovra”. Pd: “Lacrime di coccodrillo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella prima riunione del nuovo corso in viale Mazzini il Consiglio d’amministrazione della Rai ha espresso “per i provvedimenti riguardanti il futuro dell’azienda” contenuti nellache “sia pure nell’ottica di un doveroso contenimento dei costi, rischierebbero di limitare l’autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull’occupazione, nonché sull’indotto”. L’incontro, durato oltre tre ore, si è svolto – secondo quanto appreso da LaPresse – in un “clima sereno” tra le diverse anime del Cda (comprese quelle di maggioranza e opposizione) nel quale è prevalsa “l’unità di intenti”, assieme alla preoccupazione per la stretta sul servizio pubblico che l’ad, Giampaolo Rossi, farà presente al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rai, Cda: “Apprensione per la manovra”. Pd: “Lacrime di coccodrillo” - Nella prima riunione del nuovo corso in viale Mazzini il Consiglio d’amministrazione della Rai ha espresso “apprensione per i provvedimenti riguardanti il ... (lapresse.it)

Rai, Cda in allarme per i tagli in Manovra: autonomia a rischio - I tagli ai costi richieste dalla Manovra di Bilancio hanno messo in allarme Viale Mazzini. Fresco di rinnovo – mentre ancora non è stata votata in Vigilanza la nomina alla presidenza di Simona Agnes - ... (primaonline.it)

Rai, apprensione del cda per i tagli di Giorgetti. Ma il canone per ora torna a 90 euro - Approvato il bilancio del primo semestre 2024, i consiglieri preoccupati per i provvedimenti della manovra 2025 che "rischierebbero di limitare l'autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condiziona ... (msn.com)

Altra partita persa per Salvini. Il canone Rai torna a 90 euro - Giorgetti non conferma il taglio a 70 euro: doveva far tornare i conti della manovra. La Lega studia emendamenti ma intanto a essere soddisfatti sono i ... (huffingtonpost.it)

Rai: le decisioni del Cda - Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ... (rai.it)