Nord Corea invia 3mila soldati in Russia, Sud Corea minaccia: “Armi letali a Kiev se combattono in Ucraina” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo Seul e Usa ci sono prove di almeno 3mila soldati Nord Coreani in Russia. La Corea del sud ha richiesto un ritiro immediato avvertendo che potrebbe prendere in considerazione la fornitura di Armi letali all'Ucraina se i legami militari tra i due paesi dovessero andare troppo oltre come il dispiegamento sul fronte ucraino. Fanpage.it - Nord Corea invia 3mila soldati in Russia, Sud Corea minaccia: “Armi letali a Kiev se combattono in Ucraina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo Seul e Usa ci sono prove di almenoni in. Ladel sud ha richiesto un ritiro immediato avvertendo che potrebbe prendere in considerazione la fornitura diall'se i legami militari tra i due paesi dovessero andare troppo oltre come il dispiegamento sul fronte ucraino.

