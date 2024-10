La Juve in bilancio dà per sicuri gli ottavi di Champions e la qualificazione al prossimo torneo (Tuttosport) (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Juve mette già a bilancio gli ottavi di Champions e la qualificazione al prossimo torneo (Tuttosport) L’accesso agli ottavi di Champions non rappresenta soltanto le ambizioni della squadra e dei suoi tifosi che, dopo l’anno di assenza in Europa, vogliono tornare nel gotha internazionale e rimanerci stabilmente. La qualificazione, sta scritto nero su bianco nel bilancio 2023-24 del club che dovrà essere approvato nell’assemblea dei soci del 7 novembre, è uno dei punti chiave anche del Piano Strategico biennale 2024/25-2026/27: «tra le principali assunzioni vi sono la partecipazione agli ottavi di finale a partire dall’edizione 2024/2025 della Champions e un piazzamento finale in campionato che consenta ogni anno alla prima squadra di partecipare alla Champions». Ilnapolista.it - La Juve in bilancio dà per sicuri gli ottavi di Champions e la qualificazione al prossimo torneo (Tuttosport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lamette già aglidie laal) L’accesso aglidinon rappresenta soltanto le ambizioni della squadra e dei suoi tifosi che, dopo l’anno di assenza in Europa, vogliono tornare nel gotha internazionale e rimanerci stabilmente. La, sta scritto nero su bianco nel2023-24 del club che dovrà essere approvato nell’assemblea dei soci del 7 novembre, è uno dei punti chiave anche del Piano Strategico biennale 2024/25-2026/27: «tra le principali assunzioni vi sono la partecipazione aglidi finale a partire dall’edizione 2024/2025 dellae un piazzamento finale in campionato che consenta ogni anno alla prima squadra di partecipare alla».

