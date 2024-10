I figli di Kate Middleton stanno già legando con il cuginetto più piccolo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il fratello minore della principessa, James Middleton, ha dichiarato che tutti i suoi nipoti «fanno la loro parte per accudire» suo figlio Inigo, di appena un anno Vanityfair.it - I figli di Kate Middleton stanno già legando con il cuginetto più piccolo Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il fratello minore della principessa, James, ha dichiarato che tutti i suoi nipoti «fanno la loro parte per accudire» suoo Inigo, di appena un anno

