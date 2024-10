Fiorentina, infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami e i tempi di recupero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivano brutte notizie, dal sito ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni dell’attaccante Albert Gudmundsson dopo l’infortunio nella gara contro il Lecce di domenica scorsa. Il comunicato del club “La società comunica che il giocatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad esami radiologici per valutare le condizioni dopo l’infortunio in Lecce-Fiorentina. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia di destra. Il calciatore ha cominciato già il suo iter riabilitativo con lo staff medico della Fiorentina”. I tempi di recupero di Gudmundsson dopo l’infortunio I tempi di recupero potrebbero essere di almeno 30/40 giorni quindi nella migliore delle ipotesi Gudmundsson tornerà in campo il 24 novembre a Como. Calcioweb.eu - Fiorentina, infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami e i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arrivano brutte notizie, dal sito ufficiale dellain merito alle condizioni dell’attaccante Albertdopo l’nella gara contro il Lecce di domenica scorsa. Il comunicato del club “La società comunica che il giocatore Albertè stato sottoposto adradiologici per valutare le condizioni dopo l’in Lecce-. Glihanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia di destra. Il calciatore ha cominciato già il suo iter riabilitativo con lo staff medico della”. Idididopo l’dipotrebbero essere di almeno 30/40 giorni quindi nella migliore delle ipotesitornerà in campo il 24 novembre a Como.

