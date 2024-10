Temptation Island 12: cosa è successo alle coppie un mese dopo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anticipazioni settima ed ultima puntata di martedì 22 ottobre 2024 Ultima tappa nel “viaggio nei sentimenti“ per le sette coppie della dodicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti nell’epilogo del reality show.Innanzitutto, gli occhi saranno puntati sulla coppia formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice, gli unici che devono fare il falò di confronto per capire se chiudere o meno la loro storia. Davidemaggio.it - Temptation Island 12: cosa è successo alle coppie un mese dopo Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anticipazioni settima ed ultima puntata di martedì 22 ottobre 2024 Ultima tappa nel “viaggio nei sentimenti“ per le settedella dodicesima edizione di. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti nell’epilogo del reality show.Innanzitutto, gli occhi saranno puntati sulla coppia formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice, gli unici che devono fare il falò di confronto per capire se chiudere o meno la loro storia.

