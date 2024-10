Tg24.sky.it - Stupro di gruppo a Palermo, condannato anche in appello l'unico minorenne

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La sezione dei minori della Corte d’diha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi nei confronti dell', all'epoca dei fatti, componente del branco accusato dellodidel Foro Italico, a. I giovani accusati dell’aggressione sono in tutto 7: per cinque di loro alla fine di settembre era stata chiesta la condanna a 12 anni di carcere. Per il sesto imputato, che avrebbe assistito agli abusi ma non vi avrebbe materialmente preso parte, la Procura del capoluogo siciliano aveva chiesto la condanna a 10 anni e otto mesi in virtù della condotta processuale tenuta.