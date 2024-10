Lanazione.it - Pubblicato l'avviso pubblico per la realizzazione della Festa di fine anno 2024

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobrel'per ladiL’Amministrazione Comunale rende noto che, con provvedimento n. 2588 del 23/10/, è stato approvato l’denominato “per erogazione contributi per organizzazioneDI”, con l'obiettivo di promuovere ladida svolgersi nella location di Piazza S. Agostino ad Arezzo. A tall'Amministrazione Comunale mette a disposizione un contributo economico massimo non forfettario destinato al finanziamento del progetto pari a € 50.000,00, a parziale rimborso delle spese sostenute per la sua organizzazione, da concedere al progetto che risulterà più meritevole.