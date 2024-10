Sport.quotidiano.net - Juventus ko contro lo Stoccarda, Thiago Motta: "Sconfitta meritata"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torino, 22 ottobre 2024 - "Quello delloè un successo meritato. Loro sono stati meglio di noi dal primo minuto. Adesso dobbiamo digerire lae rimetterci in piedi per affrontare una grande partita come quella di domenical'Inter, che è una squadra che sta bene". Chiede una pronta reazione alladopo il primo ko della sua gestione, arrivato nella terza giornata di Champions League di fronte allo. Un passo falso che il tecnico ex Bologna analizza così: "Non siamo riusciti a togliere illlo del gioco allo. Nel primo tempo uscivano dalla prima pressione e poche volte abbiamo avuto il predominio. Ci hanno messo in difficoltò, è una squadra che abbiamo sofferto. In questa partita abbiamo subito il loro ritmo e il loro gioco. Sicuramente saremo al nostro livello nelle prossime gare in Europa".