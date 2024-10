Calciomercato.it - Debacle bianconera e protesta criminale: bomba carta all’allenamento

Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Irruzione nel centro sportivo. Insulti al Direttore generale del club e al Responsabile del settore giovanileviolenta, anzida parte di un gruppetto di pseudo tifosi. Quello che è accaduto ha dell’incredibile, anche se non è la prima volta che succede un episodio del genere. E si può mettere la mano sul fuoco sul fatto che non sarà nemmeno l’ultima.dei tifosi: cosa è successo (Ansa) – calciomercato.itAd Ascoli la tensione si taglia a fette. Come racconta ‘Il Resto del Carlino’, ieri alcuni ultrà bianconeri hanno fatto irruzione nel centro sportivo d’allenamento della formazione marchigiana, rivolgendo insulti pesanti al Dg Verdone e al responsabile del settore giovanile Antonino Nosdeo.