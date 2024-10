Lanazione.it - Al Franchi con un arsenale di coltelli e mazze: 100 Daspo in arrivo per i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Provvedimenti pesanti per un centinaio dideldopo la partita del 6 ottobre scorso contro la Fiorentina al. Sono infatti in100firmati dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma dopo il ritrovamento da parte della Digos die spranghe. L’fu trovato a bordo dei loro pullman dopo la partita. L’emissione deiarriverà nei cofnronti degli ultrasisti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica: 77 di questi sono già stati emessi e sono in corso di notifica. Prevedono il divieto di accesso allo stadio nei confronti dei destinatari, per una durata che va da 1 a 5 anni in relazione alla personalità di ciascuno di loro. Sono invece in fase di elaborazione ulteriori 23 analoghe misure con prescrizioni per altrettantirossoneri.