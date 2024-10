Selvaggia Lucarelli senza freni contro la Bruganelli: “Voleva prendere il mio posto a Ballando con i suoi agganci” (Di martedì 22 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter in un lungo articolo rompe il silenzio su una questione che dal suo punto di vista merita di essere dipanata. “Sapevo che la Bruganelli provò a prendere il mio posto a Ballando con i suoi agganci”, svela. Tutto sarebbe accaduto dopo l’edizione 2022, quella in cui ci furono molti attriti tra la blogger e scrittrice, giudice del dancing show, i giurati e la produzione e in cui il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, era uno dei concorrenti Nel 2023 per tutti Selvaggia non sarebbe stata riconfermata, si parlava di Barbara d’Urso al suo posto. Sarebbe proprio in questo momento che Sonia Bruganelli si sarebbe fatta avanti per Ballando. “Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli senza freni contro la Bruganelli: “Voleva prendere il mio posto a Ballando con i suoi agganci” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Lucarelli nella sua newsletter in un lungo articolo rompe il silenzio su una questione che dal suo punto di vista merita di essere dipanata. “Sapevo che laprovò ail miocon i”, svela. Tutto sarebbe accaduto dopo l’edizione 2022, quella in cui ci furono molti attriti tra la blogger e scrittrice, giudice del dancing show, i giurati e la produzione e in cui il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, era uno dei concorrenti Nel 2023 per tuttinon sarebbe stata riconfermata, si parlava di Barbara d’Urso al suo. Sarebbe proprio in questo momento che Soniasi sarebbe fatta avanti per. “Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto inella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente.

