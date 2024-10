L’indagine su Baby Gang si concentrò sulla “stravagante impresa di un ricco rapper disturbato”. Ecco perché è stato assolto (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 – L’indagine si è concentrata sulla "stravagante impresa di un ricco rapper disturbato" e non sulle possibile piste legate al piccolo spaccio. E per questo si è arrivati all’assoluzione di Baby Gang. Lo scrivono, non risparmiando stoccate alla pubblica accusa, i giudici della terza penale della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a luglio ha assolto "per non aver commesso il fatto" il trapper 23enne Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni e che era imputato, assieme ad un amico (pure lui assolto), per una presunta rapina nel 2021 nei confronti di due ragazzi a Vignate, nel Milanese. C’è di più: il "riconoscimento" fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato "del tutto inaffidabile" e non sono stati "minimamente" effettuati "doverosi approfondimenti di indagine". Ilgiorno.it - L’indagine su Baby Gang si concentrò sulla “stravagante impresa di un ricco rapper disturbato”. Ecco perché è stato assolto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ottobre 2024 –si è concentratadi un" e non sulle possibile piste legate al piccolo spaccio. E per questo si è arrivati all’assoluzione di. Lo scrivono, non risparmiando stoccate alla pubblica accusa, i giudici della terza penale della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a luglio ha"per non aver commesso il fatto" il t23enne, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni e che era imputato, assieme ad un amico (pure lui), per una presunta rapina nel 2021 nei confronti di due ragazzi a Vignate, nel Milanese. C’è di più: il "riconoscimento" fotografico da parte delle presunte vittime si è rivelato "del tutto inaffidabile" e non sono stati "minimamente" effettuati "doverosi approfondimenti di indagine".

