Inter: Dimarco: "Inzaghi decisivo"

(Di martedì 22 ottobre 2024): “” Ho dovuto pregare Conte di lasciarmi partire. Le parole più belle? Di Ausilio”. el corso della lungavista concessa al BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, il terzino dell’, Federicoha parlato anche del suo percorso con la maglia dell’in tutti i suoi passaggi. Un giro lunghissimo, ma che ora l’ha riportato ad essere uno dei miglioripreti del suo ruolo e con la maglia per cui tifa addosso. L’ULTIMO DEI PREDESTINATI – “Io sono l’ultimo dei predestinati. Io quando scendo in campo con la maglia dell’cerco di essere me stesso. Come sono in campo lo sono anche fuori. Sono un competitivo, cerco sempre di aiutare i miei compagni, nelle partite importanti cerco di dare uno stimolo in più.