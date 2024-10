Thesocialpost.it - Ginostra flagellata dal maltempo: “Siamo in 30, attaccati a uno scoglio che rischia di sgretolarsi”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi dieci anni,ha vissuto momenti estremamente difficili: due evacuazioni, una nel 1992 e un’altra nel 2002, oltre a eruzioni, incendi, piogge di lapilli, e persino un’invasione di capre selvatiche. L’ultimo colpo è stato un devastante nubifragio che ha colpito il villaggio pochi giorni fa. Nonostante tutte queste calamità, gli abitanti rimangono legati alla loro terra, lottando per preservare il villaggio e i sacrifici dei loro antenati. Con soli 30 residenti stabili, i Ginostresi rappresentano una comunità che sembra in via di estinzione e che necessita protezione, insieme al loro ambiente.Leggi anche: Emergenza a: frane mettono in pericolo il borgo.