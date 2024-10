Esce di strada a bordo della Ferrari (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora un grave incidente che vede coinvolta una vettura sportiva di gran pregio sulle strade della Val d’Orcia. Dopo il ribaltamento di una Lamborghini verificatosi il primo ottobre alle porte di Pienza, stavolta protagonista di un’uscita di strada è stata una Ferrari, precisamente una Portofino, cabriolet di straordinaria eleganza che nel listino della casa di Maranello è quotata oltre 200.000 euro. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, in un tratto rettilineo della strada che da Pienza conduce alla Val d’Orcia, nei pressi del semaforo in direzione Gallina. Lanazione.it - Esce di strada a bordo della Ferrari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora un grave incidente che vede coinvolta una vettura sportiva di gran pregio sulle stradeVal d’Orcia. Dopo il ribaltamento di una Lamborghini verificatosi il primo ottobre alle porte di Pienza, stavolta protagonista di un’uscita diè stata una, precisamente una Portofino, cabriolet di straordinaria eleganza che nel listinocasa di Maranello è quotata oltre 200.000 euro. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata, in un tratto rettilineoche da Pienza conduce alla Val d’Orcia, nei pressi del semaforo in direzione Gallina.

