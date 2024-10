Quotidiano.net - Cambio orario: torna l’ora solare. Quando spostare le lancette e come

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 –: tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, di dovrannoledegli orologi di un’ora, dalle 3 alle 2 del mattino. Tutti i dispositivi con una connessione internet,smartphone, tablet e computer, si aggiorneranno da soli. Per gli orologi senza connessione –quelli di casa o delle auto – bisognerà intervenire manualmente. In questo modo,ndo al, guadagneremo un’ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima. Questo passaggio ci regala anche un'ora di sonno in più.legale tornerà in primavera: leandranno nuovamente spostate in avanti di un’ora tra il 29 e il 30 marzo 2025.