World of Illusion | la mostra immersiva inganna sensi ritorna a Napoli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “La realtà è una semplicee, sebbene molto persistente”. Breve ma esplicativa la frase di Albert Einstein che ben si attaglia al progetto museale che sarà presentato in anteprima alla Stampa ail prossimo25 ottobre alle ore 11,30. Presso la Chiesa delle Crocelle ai Mannesi in Via Duomo 6. The “of”, questo il titolo della singolare esposizione composta da ben cinquanta installazioni è unadove i dati provenienti daie che giungono al cervello umano creano errori di percezione traghettando lo spettatore nel mondo dellei. Questa esposizione totalmente nuova, ospitata nell’affascinante location sita a due passi dal Duomo promette di divertire e appassionare adulti e bambini a partire dal 26 ottobre.