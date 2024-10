Oasport.it - Puppo sicuro: “Per un po’ di partite Alcaraz perderà con Sinner. Jannik lo ha devastato”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dariosi è soffermato sulla vittoria dinel Six Kings Slam, dove ha sconfitto Carlosin finale: “Il suo rendimento sul cemento indoor è di livello altissimo, questo è l’ambito in cuideve ancora fare quello che ha fatto su altre superfici. Ieri non ho visto una partita alla pari, per meha avuto dei momenti in cui è stato un po’ ingenuo, ancora gli capita: è stato un gioco al meccano, l’ha montato e rismontato in una partita che io considero vera.ha battuto Medvedev, Djokovic e, ovvero i tre numeri 1 prima di lui in una competizione dove c’era anche Nadal: per trovare un n. 1 al di fuori di questi bisogna risalire a Federer“.