Protezione civile: la diga di Santa Luce protagonista della simulazione del sistema IT-Alert (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua anche in Toscana la messa a punto di IT-Alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico di Protezione civile diretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi Pisatoday.it - Protezione civile: la diga di Santa Luce protagonista della simulazione del sistema IT-Alert Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua anche in Toscana la messa a punto di IT-, il nuovonazionale di allarme pubblico didiretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi

Regionalizzare la Protezione civile - Zaia : “La richiesta è di fare ordinanze in deroga” - L'articolo Regionalizzare la Protezione civile, Zaia: “La richiesta è di fare ordinanze in deroga” sembra essere il primo su L'Opinionista. . “E’ una materia dove la competenza è concorrente con lo Stato, per cui è ancora più agevolata. BARI – “Regionalizzare la Protezione civile non vuol dire creare 20 Protezioni civili. (Lopinionista.it)

Un nuovo mezzo per la Protezione Civile dell'Alta Padovana - Domenica 20 ottobre 2024, è stato consegnato il nuovo mezzo del Gruppo Comunale di Protezione Civile donato dall’Amministrazione Comunale alla presenza del Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon assieme all’Amministrazione Comunale, del coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione... (Padovaoggi.it)

Maltempo - il nuovo allerta della protezione civile per Messina : oggi la conta dei danni alla Regione - La domenica di sole ha allentato la morsa in Sicilia dopo i danni causati dal maltempo che hanno flagellato l’isola per l’intera giornata di sabato ma il nuovo avviso meteo della Protezione civile richiede attenzione per oggi con allerta gialla su Messina, Catania ma anche Siracusa e Ragusa e... (Messinatoday.it)