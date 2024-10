Ladri entrano nel cortile di casa e rubano un'auto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva lasciato la sua automobile nel cortile di casa come tutte le sere. Ma la mattina seguente, l'amara scoperta. La sua Volkswagen Polo era sparita nel nulla. È successo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 in via Ercole Carletti a Udine. Alla proprietaria, una donna del 1998, non è restato Udinetoday.it - Ladri entrano nel cortile di casa e rubano un'auto Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aveva lasciato la suamobile neldicome tutte le sere. Ma la mattina seguente, l'amara scoperta. La sua Volkswagen Polo era sparita nel nulla. È successo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 in via Ercole Carletti a Udine. Alla proprietaria, una donna del 1998, non è restato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri entrano nel cortile di casa e le rubano l'auto - La sua Volkswagen Polo era sparita nel nulla. Alla proprietaria, una donna del 1998, non è restato. . Ma la mattina seguente, l'amara scoperta. È successo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 in via Ercole Carletti a Udine. Aveva lasciato la sua automobile nel cortile di casa come tutte le sere. (Udinetoday.it)

Investito da un'auto nel cortile di casa - 16enne d'urgenza a Parma - Un ragazzo di 16 anni è finito d'urgenza all'ospedale in eliambulanza nel pomeriggio di domenica 20 ottobre dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente è accaduto nel cortile di un'abitazione in località Sant'Anna di Cadeo. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola insieme... (Ilpiacenza.it)

Cane sbranato da un lupo nel cortile di casa a Brisighella : l’allarme di Coldiretti Ravenna all’Ausl - Quanto accaduto, osserva Coldiretti Ravenna “ha generato grande allarme tra i residenti della zona che ora temono che la situazione possa ripetersi, in quanto è anomalo che tale selvatico si avvicini ad un’area abitata. Brisighella (Ravenna), 16 ottobre 2024 – “Alla luce di quanto accaduto e trattandosi di una zona abitata da diversi nuclei familiari, siamo a chiedere copia del verbale di ... (Ilrestodelcarlino.it)