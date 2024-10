La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2024: Arriva il Conte De Ayala. Don Alonso è una furia! Ecco perché (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 vedremo che arriverà il Conte De Ayala, un vecchio amico di Cruz e suo padre e della cui presenza non sarà per nulla Contento Don Alonso, alla caccia dell'uomo che ha tentato di uccidere Curro. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap di Rete4. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2024: Arriva il Conte De Ayala. Don Alonso è una furia! Ecco perché Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata de Lain onda il 22vedremo che arriverà ilDe, un vecchio amico di Cruz e suo padre e della cui presenza non sarà per nullanto Don, alla caccia dell'uomo che ha tentato di uccidere Curro. Scopriamo insieme lee le Trame complete dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa anticipazioni 21 ottobre : Alonso sulle tracce dell’assassino di Feliciano - arriva il conte Ayala - In questa puntata Candela rivela a Simona la verità su suo figlio Antonio. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. Anticipazioni de La Promessa: Manuel finalista alla coppa Herzog Staackman Candela, dopo essersi a lungo trattenuta, decide finalmente di ... (Movieplayer.it)