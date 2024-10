Garzeno, omicidio di Candido Montini: portato in caserma un minorenne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Garzeno (Como), 21 ottobre 2024 – Svolta nell’omicidio di Candido Montini, il pensionato di 76 anni accoltellato a morte martedì 24 settembre nella sua abitazione della piccola frazione di Catasco, Comune di Garzeno, nel Comasco. È stato portato in caserma un giovane, minorenne. Non si conoscono nome ed età, e neppure i potenziali motivi per cui le forze dell’ordine si siano dirette su di lui. Si ritiene solo che i carabinieri siano arrivati al ragazzo a seguito dell’esito di alcuni riscontri dopo i test biologici svolti nel giorni scorsi nella cittadina. Ilgiorno.it - Garzeno, omicidio di Candido Montini: portato in caserma un minorenne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Como), 21 ottobre 2024 – Svolta nell’di, il pensionato di 76 anni accoltellato a morte martedì 24 settembre nella sua abitazione della piccola frazione di Catasco, Comune di, nel Comasco. È statoinun giovane,. Non si conoscono nome ed età, e neppure i potenziali motivi per cui le forze dell’ordine si siano dirette su di lui. Si ritiene solo che i carabinieri siano arrivati al ragazzo a seguito dell’esito di alcuni riscontri dopo i test biologici svolti nel giorni scorsi nella cittadina.

