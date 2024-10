Quotidiano.net - Dolce sostenibilità. Babbi trasforma le cialde scartate in energia pulita

(Di lunedì 21 ottobre 2024) UNA TRADIZIONE che si perpetua, immutata, da decenni. Quattro generazioni al timone di un’azienda familiare di respiro internazionale, che sforna un prodotto d’eccellenza, amatissimo in Italia e all’estero. L’avventura imprenditoriale delladi Cesena – che portò alla produzione dei celebri Wafer viennesi e Waferini – nasce nel 1952, quando il capostipite Attilio comincia a produrre coni,e aromi liofilizzati per i maestri gelatieri. "Utilizzavamo materie prime fresche e genuine – ricorda il figlio Giulio (nella foto in alto, al centro), oggi 95enne – e diventammo rapidamente un punto di riferimento per le gelaterie artigianali".