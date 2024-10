La guardia forestale morta in un incidente: "Uno strazio, tra pochi mesi sarebbe andato in pensione" (Di domenica 20 ottobre 2024) E' successo quello che non doveva succedere, l'ennesimo incidente sul lavoro. Le autorità preposte stabiliranno le cause ma lo strazio è tanto per Sebastiano Calà Campagna, la guarda forestale morta ieri a Tortorici in un incidente in cui sono rimasti feriti altri due colleghi, uno dei quali in Messinatoday.it - La guardia forestale morta in un incidente: "Uno strazio, tra pochi mesi sarebbe andato in pensione" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E' successo quello che non doveva succedere, l'ennesimosul lavoro. Le autorità preposte stabiliranno le cause ma loè tanto per Sebastiano Calà Campagna, la guardaieri a Tortorici in unin cui sono rimasti feriti altri due colleghi, uno dei quali in

