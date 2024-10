.com - Serie C / Ascoli, ennesima sconfitta al “Del Duca” col Perugia

(Di sabato 19 ottobre 2024) I bianconeri, in caduta libera, rimediano un’altra battuta d’arresto, la terza consecutiva per Di Carlo. Decide la gara il perugino Montevago. Ascolani ora nei Play-Out 19 ottobre 2024 – Per l’, la gara interna con ilrappresentava un’occasione di riscatto, dopo la brutta figura rimediata al “Liberati” con la Ternana nel posticipo. Gara che inizia con l’che si fa vivo al 17’ con Adjapong, ma ilsi salva. Successivamente, è Tremolada ancora pericoloso su calcio d’angolo che per poco non sorprende l’estremo difensore ospite Gemello. Al 40’ però, si sblocca la gara a favore degli ospiti. Ottima azione del marchigiano Seghetti che serve un assist per il compagno di squadra Montevago che con facilità segna la rete del vantaggio umbro.