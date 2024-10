Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca deciso: e Rafael Leao non è più intoccabile!

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)non è piùe misterhadi farlo sedere nuovamente in panchina. La situazionenon è più undel. E’ questa la notizia che lancia ladello Sport e che spiega il motivo dell’assenza del numero dieci portoghese dall’undici titolare per la sfida contro l’Udinese. Il portoghese, infatti, nonostante gli ottimi segnali fatti vedere durante la sosta per le Nazionali, non ha convintoin questa settimana di allenamenti. C’è da fare una premessa però: la scelta del tecnico ex Lille non è di stampo punitiva, ma è un chiaro segnale per far sì che Rafa possa darsi una svegliata.