Highlights e gol Como-Parma 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Como-Parma 1-1, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. Al Sinigaglia partita molto vibrante tra le due neopromosse affamate di punti: la sblocca bomber Bonny col tacco, poi però pareggia i conti l’uomo più atteso, Nico Paz. Ci sono tre pali colpiti dai ducali, viceversa un po’ impacciata la manovra dei padroni di casa. E non ci sono ulteriori chance nel finale e il punteggio non muta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Como-Parma 1-1 Gol FANTASCIENTIFICO DI #BONNY pic.twitter.com/3Qpmb66Afi — Il Sinneriano (@Sinnerista081) October 19, 2024 GOAAAAAAAL NICO PAZ FOR Como AGAINST Parma!!! pic.twitter.com/ApY0hrjqtk — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 19, 2024 Highlights e gol Como-Parma 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per l’ottava giornata della. Al Sinigaglia partita molto vibrante tra le due neopromosse affamate di punti: la sblocca bomber Bonny col tacco, poi però pareggia i conti l’uomo più atteso, Nico Paz. Ci sono tre pali colpiti dai ducali, viceversa un po’ impacciata la manovra dei padroni di casa. E non ci sono ulteriori chance nel finale e il punteggio non muta. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI1-1 Gol FANTASCIENTIFICO DI #BONNY pic.twitter.com/3Qpmb66Afi — Il Sinneriano (@Sinnerista081) October 19,GOAAAAAAAL NICO PAZ FORAGAINST!!! pic.twitter.com/ApY0hrjqtk — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 19,e gol1-1:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Video Gol Como Women-Inter 0-1 - highlights e sintesi - “Finisce 0-1 la partita tra Como Women e Inter valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile. Per la squadra di Sottili si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro la Fiorentina. Una partita dominata dalle lariane che, proprio come nella partita di Firenze, non sono. (Quicomo.it)

Video Gol Como Women-Inter 0-1 - highlights e sintesi - “Finisce 0-1 la partita tra Como Women e Inter valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile. . . Una partita dominata dalle lariane che, proprio come nella partita di Firenze, non sono. Per la squadra di Sottili si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il 3-1 contro la Fiorentina. (Today.it)

Video Gol Como Women-Inter 0-1 - highlights e sintesi - La sfida tra Como Women e Inter, valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile, termina 0-1 in favore degli ospiti. Nonostante una prestazione in cui le comasche hanno dominato gran parte del gioco, anche in questa occasione non sono riuscite a concretizzare le numerose opportunità... (Milanotoday.it)