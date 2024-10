Boxe Rossetti battuto per verdetto non unanime | Geografo conquista il titolo EBU Silver sfiderà Prodan

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il derby romano didel PalaTiziano va a Mirko. Trentatré anni, il pugile capitolino hato ileuropeo '' dei pesi welter battendo Pietroconnon(115-114, 113-115, 115-114). Una vittoria importante perche dovrà quindi affrontare (obbligatoriamente e senza possibilità di una difesa volontaria) il campione continentale in carica, l'ucraino (residente in Italia) Maxim. Perè la diciannovesima vittoria in carriera su ventidue match (una sconfitta e due pareggi), mentre per– che fino ad un anno fa era campione dell'Unione Europea – è la quarta sconfitta incastonata nelle 18 vittorie della sua carriera.pernonilEBU