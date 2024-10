Terni, sospesa la licenza al titolare e chiusura per dieci giorni di un bar: operazione della polizia di stato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli agenti della polizia di stato hanno eseguito il provvedimento del Questore Luigi Mangino, che ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni, con conseguente chiusura, di un bar del centro cittadino. Tale operazione è scattata a seguito di un’istruttoria della divisione amministrativa Ternitoday.it - Terni, sospesa la licenza al titolare e chiusura per dieci giorni di un bar: operazione della polizia di stato Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli agentidihanno eseguito il provvedimento del Questore Luigi Mangino, che ha disposto la sospensioneper 10, con conseguente, di un bar del centro cittadino. Taleè scattata a seguito di un’istruttoriadivisione amministrativa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tavernola - cocaina al bar : licenza sospesa per 20 giorni - Alla donna, che gestiva il bar assieme al fidanzato 29enne di origini albanesi, è stato inflitto l’obbligo di firma al termine del processo per direttissima mentre il compagno è stato denunciato in stato di libertà per il concorso nel medesimo reato. Como, 9 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, ha sospeso per 20 giorni la licenza di un bar di Tavernola, teatro dell’arresto per spaccio di ... (Ilgiorno.it)

Dieci giorni di stop. Alcol venduto a minorenni : licenza sospesa al negozio - 234 euro. I problemi per il titolare sono tornati sabato sera a seguito di un appostamento della polizia per vederci chiaro. Così sono state verbalizzate sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di euro 4. Si è quindi scoperto che erano state acquistate senza che il titolare avesse chiesto loro il documento di identità per accertarsi che fossero maggiorenni. (Ilgiorno.it)

Liti e tafferugli nel locale che era già stato chiuso : Sesto Fiorentino - licenza sospesa per 15 giorni - . Il provvedimento è stato emesso in seguito a recenti episodi accertati dalle forze di polizia cittadine che avrebbero evidenziato una situazione di potenziale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.  A distanza di qualche settimana, gli stessi poliziotti sono tornati nuovamente nei pressi del locale, per la segnalazione di due persone ferite a seguito di un tafferuglio tra avventori, ... (Lanazione.it)