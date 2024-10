Dilei.it - Morte Liam Payne, l’addio degli One Direction. Harry Styles: “Mi mancherà”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 31 anni sono troppo pochi per morire. Per andarsene così, precipitando dal terzo piano di un albergo nel quartiere di Palermo a Buenos Aires.è morto solo, vinto dai demoni che non era riuscito a scacciare nemmeno con la nascita del suo amato Bear, e che così rapidamente l’hanno strappato via da questo mondo. Ora, nei giorni del dolore, sono tanti gli interrogativi che si stagliano intorno a questacosì assurda. E, anche per i suoi One, è arrivato il momento di fare i conti con una realtà inaccettabile. Il loro mondo, dirompente e a tratti maledetto per dei ragazzi della loro età, non esiste più dal 2015. E ora chenon c’è più, è tutto finito per sempre.One“Sono distrutto dal dolore per ladi. La sua più grande gioia era rendere felici le persone ed è stato un onore stargli vicino mentre lo faceva.