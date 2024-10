Spazionapoli.it - “L’anno scorso mancava”, la critica non troppo velata a Victor Osimhen

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un ex Napoli elogia il nuovo acquisto azzurro, ma lancia unanonNella passata stagione non ha funzionato letteralmente nulla. Lo hanno riconosciuto in tanti, sia calciatori che dirigenza. Tant’è che Aurelio De Laurentiis ha avviato una rivoluzione totale, a partire dall’allenatore, affidando la panchina e la guida della squadra ad Antonio Conte. Una garanzia. Il mister ha chiesto nomi specifici per migliorare la rosa. E ha tagliato molto, chiedendo ai dirigenti di trasferire alcuni tesserati che non avrebbero avuto spazio o che non rientravano nei suoi piani. Su tutti ha potuto dire la sua, tranne che su, poiché gli accordi tra società e attaccante erano stati presi già molto tempo prima dell’arrivo del tecnico.