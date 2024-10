La verità dietro gli appalti milionari di Sogei: Iorio non si presenta davanti al gip (Di venerdì 18 ottobre 2024) I suoi legali hanno chiarito che la decisione è legata al fatto che l'ex dirigente di Sogei ha"già fornito la sua versione dei fatti nel corso di un interrogatorio investigativo"; nel corso delle indagini sono stati sequestrati 100 mila euro all'ex dirigente e il gip ha chiesto il trasferimento in carcere di Iorio in quanto si teme che possa ostacolare le indagini L'articolo La verità dietro gli appalti milionari di Sogei: Iorio non si presenta davanti al gip proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La verità dietro gli appalti milionari di Sogei: Iorio non si presenta davanti al gip Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I suoi legali hanno chiarito che la decisione è legata al fatto che l'ex dirigente diha"già fornito la sua versione dei fatti nel corso di un interrogatorio investigativo"; nel corso delle indagini sono stati sequestrati 100 mila euro all'ex dirigente e il gip ha chiesto il trasferimento in carcere diin quanto si teme che possa ostacolare le indagini L'articolo Laglidinon sial gip proviene da Il Difforme.

