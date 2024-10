Caos centri in Albania, i migranti dovranno tornare in Italia: i giudici non convalidano il trattenimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodici migranti, parte del gruppo di sedici che avrebbe dovuto svolgere il percorso di accoglienza in Albania, ripartiranno domani dall'Albania a bordo di una nave della Marina militare con meta Bari L'articolo Caos centri in Albania, i migranti dovranno tornare in Italia: i giudici non convalidano il trattenimento proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Caos centri in Albania, i migranti dovranno tornare in Italia: i giudici non convalidano il trattenimento Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I dodici, parte del gruppo di sedici che avrebbe dovuto svolgere il percorso di accoglienza in, ripartiranno domani dall'a bordo di una nave della Marina militare con meta Bari L'articoloin, iin: inonilproviene da Il Difforme.

