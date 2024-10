Gaeta.it - Sostenibilità e innovazione: le strategie di Conad Adriatico per il futuro del retail

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di mercato in continua evoluzione,si prepara a affrontare le sfide delpuntando su. Durante un recente incontro a Monsampolo del Tronto, l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando ha evidenziato la necessità di scelte audaci per garantire lo sviluppo delle persone e delle comunità in cui l’azienda opera. L’importanza di tali temi è stata ribadita dalla presenza di figure di rilievo come Pietro Grasso, ex presidente del Senato e procuratore antimafia. La leadership dinel mercato della distribuzioneha consolidato la sua posizione di leader nel panorama della distribuzione, con una quota di mercato che tocca il 17,90% nel territorio di competenza.