Gaeta.it - Pescara: scuole aperte durante il G7, chiusura solo per via del Concilio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi prepara ad affrontare il periodo del G7 mantenendo le. Il sindaco Carlo Masci ha annunciato in una conferenza stampa che le istituzioni scolastiche resteranno operative, eccezion fatta per la scuola situata in via del, attualmente in una zona ad alto rischio di sicurezza. Questa decisione è stata presa per evitare disagi alle famiglie e per sottolineare l’importanza dellecome luoghi di cultura e legalità. Lerimangono: un segnale di continuitàla conferenza tenutasi a Palazzo di Città, il sindaco Masci ha spiegato le motivazioni alla base della scelta di tenereleil G7. Secondo il primo cittadino, mantenere leattive in un periodo così complesso è fondamentale per garantire un senso di continuità e stabilità per gli studenti e le loro famiglie.