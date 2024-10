Omicidio di Rozzano, il 19enne Daniele Rezza: “Ho sentito l’ultimo respiro di Manuel Mastrapasqua” (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Ho sentito l'ultimo respiro di Manuel Mastrapasqua": a dirlo è il 19enne Daniele Rezza, arrestato per l'Omicidio del 31enne avvenuto a Rozzano, comune dell'hinterland di Milano. Fanpage.it - Omicidio di Rozzano, il 19enne Daniele Rezza: “Ho sentito l’ultimo respiro di Manuel Mastrapasqua” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Hol'ultimodiMastrapasqua": a dirlo è il, arrestato per l'del 31enne avvenuto a, comune dell'hinterland di Milano.

Rozzano - il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua : cosa sappiamo finora

E perché il padre, che non solo ha gettato via le cuffiette rubate, ha accompagnato il figlio alla stazione ferroviaria di Pieve Emanuele favorendo la sua quasi impossibile fuga verso la Francia. Poi l'arrivo in viale Romagna: «Ero in senso di marcia opposto rispetto ad un ragazzo. Intanto, sui genitori del 19enne, ora "vigilati" dalle forze dell'ordine a causa della loro sovraesposizione, si

Rozzano - il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua : cosa sappiamo finora

La confessione ai genitori La mattina dopo il delitto, ossia venerdì mattina, va avanti l'interrogatorio, quando in casa si è saputo della morte di un ragazzo a Rozzano, lui ha detto «forse sono stato io, ma mio padre era convinto che fosse stato qualcun altro. «Ho distrutto due famiglie» Due giorni fa, nell'immediatezza del fermo, Rezza aveva confidato a Maurizio Ferrari, il suo

Omicidio Rozzano - Rezza : "Ho pensato all'improvviso a rapina". Il 19enne resta in carcere

Il giudice definisce "allarmanti" le circostanze con le quali Rezza quella notte ha "aggredito una persona isolata e inerme al fine di sottrarle qualcosa" e subito dopo la sottrazione, "ha inferto una coltellata mortale alla vittima". Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza, il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una